Kaarsen en stormlantaarns gaan zaterdagavond verlichte groet brengen aan bevrijders Stad

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In het Bevrijdingsbos bij Noorddijk wordt zaterdagavond stilgestaan bij de bevrijding van de stad Groningen, precies 77 jaar geleden. Aan de bevrijders wordt een verlichte groet gebracht.

“Groningen werd op 16 april 1945 bevrijd van het Duitse juk”, vertelt voorzitter John van der Woude van het Bevrijdingsbos Groningen. “De bevrijding begon op 13 april waarna er vier dagen van hevige strijd volgden. Aan de bevrijding hebben 23 regimenten van het Canadese geallieerde leger meegedaan. In het Bevrijdingsbos hebben we een regimentenplateau staan met daarop alle namen. Bij het plateau gaan we vanavond 23 kaarsen ontsteken. Daarmee staan we stil bij de bijzondere dag die het vandaag is.”

Doedelzak

Het programma begint zaterdagavond om 21.00 uur. “Belangstellingen zijn van harte welkom. We verzamelen om 20.45 uur op de parkeerplaats tegenover de Stefanuskerk. Onder begeleiding van een doedelzakspeler lopen we daarna naar het Bevrijdingsbos. Het pad zal verlicht worden door stormlantaarns. Daarna volgt er een programma van ongeveer een half uur waarbij de aanwezige mensen de 23 kaarsen mogen ontsteken.”

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”

Van der Woude noemt het belangrijk. “Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Maar op 16 april wordt de Groningse vrijheid gevierd. Ik denk dat vandaag de dag, met de oorlog in Oekraïne, heel goed zichtbaar is wat de waarde is van vrijheid. En dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.” Van der Woude geeft verder aan dat er bij de ceremonie de mogelijkheid is om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast is het slim om een warme jas mee te nemen.