JOVD Groningen: geen nieuwe boringen naar gas, maar kerncentrale in Groningen

De JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, vindt het een onzinnig idee om de Groningse gaskraan weer open te draaien, om zo onafhankelijk te worden van Russisch gas. De JOVD ziet veel meer in de bouw van een kleine kerncentrale in Groningen.

Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen wordt de roep om de Groningse gaskraan weer open te draaien steeds groter. De partij BVNL kwam met een petitie die inmiddels meer dan 10.000 keer is ondertekend. De petitie roept op tot het gebruik van de 600 miljard kuub aardgas die nu nog in onze provincie in de grond zit.

De JOVD Groningen vindt het een onzinnig idee, terwijl er veel duurzamere alternatieven zijn. Voorzitter Tom Boer: ‘’Voor we onszelf weer afhankelijk maken van fossiele brandstoffen, moeten we vooruitkijken naar andere opties, en dan niet alleen de gaskraan opendraaien. Groningen is namelijk meer dan alleen Gronings gas.’’

De liberale jongeren pleiten onder meer voor uitbreiding van de ‘stikstoffabriek’ in Zuidbroek. Die maakt het mogelijk om meer gas te importeren uit Noorwegen en de VS. Een ander duurzaam initiatief is de nieuwe fabriek van Gasunie en Perpetual Next die in Delfzijl wordt gebouwd. Die zou eind 2024 ‘duurzaam gas’ gaan produceren. En de nieuwe waterstoffabriek ‘Djewels 1’ in Delfzijl kan eind 2024 de eerste duurzame waterstof produceren. Verder kan geboord worden in de Noordzee, waar nog zo’n 50 miljard kuub gas zit.

Dit zijn echter allemaal tijdelijke opties. Daarom vindt de JOVD het hoog tijd om vaart te maken met het enige, op lange termijn duurzame alternatief: het bouwen van een (kleine) kerncentrale in Groningen. Inmiddels concludeert ook onderzoek van de RUG dat kernenergie financieel voordeliger en efficiënter is.