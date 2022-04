Jongeren uit Groningen gaan in debat met politici in Den Haag tijdens Nationaal Jeugddebat

nieuws

Archieffoto: still uit livestream tweedekamer.nl

Groningse jongeren gaan volgende week in debat met verschillende Haagse politici tijdens het Nationaal Jeugddebat. Het Nationaal Jeugddebat wordt voor de 27ste keer gehouden.

Aan het debat doen tachtig jongeren mee, waarvan er twee uit de stad komen. Er zal over verschillende onderwerpen gedebatteerd worden waaronder ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag’ waarbij jongeren in de gesprek gaan met minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) van Justitie en Veiligheid. Er wordt gesproken over ‘zelfdodingsgedachten onder jongeren’ met staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) van Volksgezondheid. Ook zal er gedebatteerd worden over het thema ‘Wonen in Nederland’ met Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA en ‘Kansenongelijkheid in het onderwijs’. Voorzitter van de debatten is de huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Representatief

De tachtig jongeren die deelnemen hebben zich weten te plaatsen door deel te nemen aan verschillende voorrondes. De deelnemers komen uit alle provincies, van verschillende schooltypes en zijn van allerlei leeftijd en achtergronden, waardoor men een representatieve afspiegeling vormt van de Nederlandse jeugd.

Handreiking

Met het Nationaal Jeugddebat wil de Nationale Jeugdraad niet alleen jongeren bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken met de inbreng van jongeren. In het verleden heeft dit al een aantal keren geleid tot handreikingen van bewindspersonen aan jongeren. Zo is de actieve donorregistratie een idee vanuit het Nationaal Jeugddebat.