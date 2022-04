Politie houdt jonge Stadjers aan voor schieten met paintballwapens op huizen en auto’s

nieuws

Foto: Wijkagenten Beijum via Instagram

De politie heeft donderdag meerdere jongemannen uit Groningen aangehouden, omdat ze in verschillende wijken in de Stad met paintballwapens op huizen en auto’s hebben geschoten.

Volgens wijkagenten uit Beijum kwamen er de afgelopen twee weken meermaals meldingen binnen over schotgeluiden in de wijk. Daarnaast troffen meerdere mensen verfklodders van paintsballs aan op hun auto of hun huis.

Uit onderzoek van de politie bleken meerdere jongemannen de daders te zijn. In verschillende wijken in de Stad vochten de jongeren niet alleen paintballduels met elkaar uit op straat, maar werden ook huizen en auto’s het doelwit. Voorlopig kunnen ze dat niet meer doen, want de paintballwapens zijn in beslag genomen.

Uit de foto’s van de politie blijkt dat de jongeren gebruik maakten van wapens, die zeker op een afstandje niet van echte vuurwapens te onderscheiden zijn. De jongeren zouden daarnaast maskers en helmen hebben gedragen tijdens hun schietpartijen op straat. “Wanneer politieagenten niet kunnen zien of het om een echt vuurwapen gaat of niet handelen ze alsof het om een echt vuurwapen gaat”, waarschuwen de wijkagenten op Instagram. “We nemen altijd het zekere voor het onzekere. Er zijn genoeg plekken waar je op een veilige en op legitieme manier kunt paintballen. Maak er gebruik van!”