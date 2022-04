Jong slachtoffer beroofd bij Van Ketwich Verschuurbrug; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof bij de Van Ketwich Verschuurbrug. Vorige week dinsdagavond maakte een volwassen man hierbij de pinpas buit van een jong slachtoffer.

De beroving vond plaats op dinsdag 12 april rond 19.00 uur. Na de beroving is de straatrover op de fiets vertrokken in de richting van de Paterswoldseweg.

De politie liet vrijdagmiddag een getuigenoproep uitgaan rond de beroving. Mensen die vorige week dinsdagavond iets gezien hebben wat te maken kan hebben met deze beroving, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Houd daarbij zaaknummer 2022090938 bij de hand.