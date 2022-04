Japanse sierkers trekt veel bekijks: “Het ziet er waanzinnig uit”

De Japanse sierkers bij de JC Kapteynlaan staat weer in bloei. Dat trekt net als andere jaren weer veel bekijks.

Voor een buurtbewoner staan de bomen in haar voortuin. “Het enige is volgens mij dat het ongeveer twee weken duurt, dus dat is jammer. Maar het ziet er wel waanzinnig uit.” Een andere bewoner van de straat word ook blij van de bomen. “Ik zie hier veel mensen foto’s maken. Dat is toch leuk? Het is ook goed voor de wijk en voor Groningen.”

Verderop maken twee vrouwen foto’s van hun scheurkalender. “We hebben een ‘Wij gaan trouwen’ scheurkalender gemaakt. Dit is wel het perfecte trouwplaatje als het ware. Dit zijn de perfecte kleuren.”

Hoe lang de boom in bloei blijft staan is afhankelijk van de weersomstandigheden. “Het is zo zonde dat ze maar zo kort bloeien. Straks vallen alle blaadjes naar beneden en is het hier een bende.”