Inwoners provincie Groningen bewegen steeds minder

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het aantal inwoners van de provincie Groningen dat voldoende beweegt, blijft dalen. Het merendeel van de Groningers voldoet niet aan de beweegrichtlijnen. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl.

Van de inwoners van Groningen voldeed in het jaar 2020 zo’n 56 procent niet aan de zogenoemde beweegrichtlijnen. Daarmee scoort Groningen het slechtst van alle Nederlandse provincies. Beslist.nl baseert haar onderzoek op basis van de gezondheidsmonitors van de GGD’s en het RIVM.

Toch telt onze provincie relatief veel sportvoorzieningen: 14,2 stuks per tienduizend inwoners. Het gemiddelde in Nederland is 12,5 sportvoorzieningen per tienduizend inwoners. Hoe meer sportaccommodaties er in de buurt zijn, hoe lager de drempel is om regelmatig te bewegen.

Onder alle Nederlanders is de hoeveelheid beweging tussen de jaren 2016 en 2020 juist toegenomen. In de provincies Flevoland, Drenthe, Limburg en Noord-Brabant zijn inwoners meer gaan bewegen. In de overige provincies, waaronder Groningen, juist iets minder.