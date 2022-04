Inschrijving Groninger Ondernemingsprijs is geopend

nieuws

De inschrijving voor de Groninger Ondernemingsprijs 2022 is geopend. Succesvolle ondernemingen uit Stad en Ommeland kunnen zich tot uiterlijk 14 mei aanmelden.

De lijst met namen die binnenkomen wordt eerst gecheckt op de genoemde knock-out criteria. Ondernemingen die daar doorheen komen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. In juni nomineert de jury uit alle aanmeldingen tien ondernemingen. De genomineerden gaan in september tegen elkaar pitchen om drie finaleplaatsen.

De jury, onder leiding van juryvoorzitter en gedeputeerde IJzebrand Rijzebol, gaat daarna op bedrijfsbezoek bij de drie finalisten. Op basis van door de onderneming zelf aangeleverde informatie, rapporten van experts en de indruk van het jurybezoek wordt uiteindelijk de winnaar bepaald. De prijs wordt op 1 december uitgereikt door Commissaris van de Koning René Paas, tijdens de grote finale in MartiniPlaza.

Men kan de eigen onderneming inschrijven, maar ook die van een ander. Er zijn drie harde criteria: de onderneming moet gevestigd zijn in Stad en/of provincie Groningen, moet langer dan vijf jaar bestaan en moet tenminste tien medewerkers hebben. Volgens de organisatie is het de moeite waard om mee te doen: de genomineerden en finalisten krijgen veel publiciteit, aanzien en interessante contacten. Een onderneming voordragen kan tot uiterlijk 14 mei via de website http://www.groningerondernemingsprijs.nl/