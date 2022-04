Inkorten zomervakantie en verlengen kerstvakantie is onzalig idee: “Enige optie die geen geld kost”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het inkorten van de zomervakantie en het verlengen van de kerstvakantie in de strijd tegen het coronavirus is een slecht idee. Dat laat onderwijsvakbond AOb weten.

“Toen dit plan door het kabinet werd geopperd stonden we al niet te springen”, vertelt Hayo Bohlken van de vakbond. “Het afgelopen Paasweekend hebben we het idee voorgelegd aan onze leden en we hebben ook een openbare peiling geplaatst op onze social media-kanalen waar iedereen de gelegenheid had om een stem uit te brengen. Bij de peiling onder de leden blijkt 77% tegen te zijn, 16% is voor en de rest weet het niet. Bij de openbare peiling waren de resultaten nog extremer, waarmee ik bedoel dat nog meer mensen tegen het idee zijn.”

“Virus kan op elk moment de kop opsteken”

Het kabinet wil de zomervakantie komend schooljaar met één week in korten, zodat de kerstvakantie met een week kan worden verlengd. Het idee hierachter is dat daarmee de verspreiding van eventuele nieuwe corona-varianten, die vooral in de winter de kop op steken, tegen worden gegaan. “Wij vinden het een slecht plan. Klaarblijkelijk wordt dus gedacht dat het virus in drie weken uitgeraasd is en dat het daarna klaar is. Maar volgens mij kunnen nieuwe coronavarianten ook op andere momenten in het jaar de kop opsteken. In september of oktober. Of juist samen met de hoogtijdagen van het griepseizoen, waarbij de nadruk daarvan in januari en februari ligt.”

“Ventilatie in schoolklassen moet beter”

Volgens Bohlken moet er structureel iets veranderd worden. “Dit voorstel is het enige voorstel dat geen geld kost. Wij pleiten al twee jaar voor betere ventilatie in schoolklassen. Daar is nog vrijwel niks aan gedaan. Wel is er in de regio Staphorst een proef geweest waarbij er een apparaat in een lokaal werd geplaatst waarmee de lucht gezuiverd werd. Ik heb begrepen dat de resultaten positief zijn, maar of dit wordt doorgezet is onbekend. Daarnaast pleiten we voor kleinere schoolklassen. Dat klaslokalen minder vol zitten. Daar wordt nu tijdelijk wel iets aan gedaan met behulp van de npo-gelden, maar dit is niet structureel.”

In gesprek

Het kabinet laat weten de komende tijd met alle partijen in gesprek te willen. “Onze boodschap daarbij zal helder zijn. Het verlengen van de kerstvakantie is een onzalig idee. Er moet ingezet worden op betere ventilatie, kleinere klassen en ook dat leraren snel gevaccineerd worden bij nieuwe corona-uitbraken.”