Inge van Calkar genomineerd voor Buma Award: “Heel erg gaaf”

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Inge van Calkar is genomineerd voor een Buma Award in de categorie ‘beste sync onder een televisieserie’. Van Calkar maakte het nieuws bekend op haar social media pagina.

“Ik had laatst leuk nieuws wat ik nog niet mocht vertellen, maar nu wel. Ik ben genomineerd voor een Buma Award in de categorie beste sync onder een televisieserie”, schrijft Van Calkar aan haar volgers. “Ik was vorig jaar al helemaal blij dat ‘The Iceman’ onder een Belgische serie belandde, maar nu is het lied ook nog eens genomineerd voor een award. Heel erg gaaf!”

Buma Awards

Naast Van Calkar zijn in dezelfde categorie ook De Staat en Afrojack & Snoop Dogg genomineerd. De Buma Awards zijn de jaarlijkse Nederlandse muziekprijzen die Stichting Buma Cultuur uitreikt aan componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Ze worden toegekend vanwege bijzondere prestaties in het voorgaande jaar.

Inge van Calkar

Van Calkar werd geboren op 8 augustus 1984 in Bunschoten. Op 15-jarige leeftijd richt ze samen met Sanne Hans, ook bekend als Miss Montreal, het bandje Ysis op. In 2008 stopt de band mede vanwege de verhuizing van Van Calkar naar Groningen. In Stad studeert ze psychologie. Maar ook in Groningen blijft de muziek knagen. Ze richt de band ZaZa op waarmee ze op Eurosonic Noorderslag staan en een optreden mogen geven bij De Wereld Draait Door. Daarna richt Van Calkar zich op een solocarrière. Het lied ‘The Iceman’ is te vinden op het album Full Color dat in 2020 verscheen.