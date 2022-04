IMG ontvangt 95 schademeldingen na aardbeving vrijdagavond

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn tot nu toe 95 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving van vrijdagavond.

De aardbeving vond vrijdagavond rond 19.10 uur plaats en had volgens het KNMI een kracht van 2.7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de buurt van Zeerijp. “Tot 16.00 uur vanmiddag zijn er in totaal 95 schademeldingen binnengekomen”, schrijft het IMG. “Vorige week waren dat in dezelfde periode 70. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven hoeveel van deze schademeldingen afkomstig zijn uit het effectgebied van de beving. Er kwam één melding binnen van een acuut onveilige situatie, maar inspectie heeft inmiddels uitgewezen dat er geen veiligheidsmaatregelen nodig waren op deze locatie.” Volgens het IMG kwam deze melding uit de gemeente Eemsdelta.

Van de 95 schademeldingen hebben 50 aanvragers gekozen voor een afhandeling via het maatwerkprocedure en 45 melders kozen voor een vaste vergoeding van vijfduizend euro om de schade mee af te halen.” Bij een maatwerkprocedure wordt er door het IMG een deskundige gestuurd die gaat adviseren over de oorzaak en omvang van de schade. Bij een vaste vergoeding gebeurt dat niet.