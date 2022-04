IMG heeft tot nu toe 454 schademeldingen ontvangen na aardbeving Loppersum

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, zijn na de aardbeving van vrijdagavond bij Loppersum tot nu toe 454 schademeldingen binnengekomen. Zondagavond stond de teller nog op 250 meldingen.

De aardbeving vond vrijdagavond rond 19.10 uur plaats en had volgens het KNMI een kracht van 2.7 op de schaal van Richter. Vorige week werden ein dezelfde periode 173 schademeldingen gedaan. Van de 454 schademeldingen komen er 38 uit het effectgebied van de beving. Er zijn drie meldingen ontvangen van een mogelijk acuut onveilige situatie. Op deze locaties is inmiddels een inspectie uitgevoerd en daaruit is gebleken dat er geen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Van de 454 schademeldingen hebben 285 aanvragers er voor gekozen om de afhandeling via de maatwerkprocedure te laten verlopen. Bij die procedure stuurt het IMG een deskundige die advies geeft over de oorzaak en omvang van de schade. De overige 169 schademelders hebben gekozen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro waarmee de schade afgehandeld kan worden. Bij hen komt er geen deskundige langs.

In onderstaand kaartje het effectgebied van de aardbeving. Dit gebied loopt van Delfzijl tot Bedum, met in het effectgebied plaatsen als Appingedam, Middelstum en Loppersum. In dit gebied hebben sinds vrijdag 38 mensen melding gemaakt van schade: