‘Ik ben genomineerd voor Omroepvrijwilliger van het Jaar!’

Al bijna tien jaar is Rick van der Velde niet weg te denken bij OOG Radio. Zo is hij bijvoorbeeld presentator, producer en redacteur van het radioprogramma OOG Ochtendshow. Van der Velde is door OOG voorgedragen voor Omroepvrijwilliger van het Jaar.

‘Ik had het niet verwacht. Ik kreeg opeens een e-mail dat ik genomineerd was, ik dacht eerst dat het spam was. Toen heb ik toch maar even onze radiocoördinator Alexander gebeld en hij vertelde me dat ik genomineerd was. Een leuke verrassing!’ vertelt van der Velde.

Van der Velde doet al bijna tien jaar vrijwilligerswerk bij OOG Radio. Hij is nog niet van plan om te stoppen: ‘OOG voelt net als een familie, ik ga nog wel even door!’. Van der Velde presenteert ook nog het programma Pump Up The Radio. Hierdoor staat hij met veel andere vrijwilligers in contact.

Rick hoopt op de winst, maar is ook erg trots op zijn nominatie. Stemmen op Rick kan tot 17 mei via de website omroepvrijwilligervanhetjaar.nl.