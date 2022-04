Huisartsen mogen nu toch door de Helperzoomtunnel rijden

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De huisartsen van Medisch Centrum Helperpark hebben een ontheffing gekregen voor de Helperzoomtunnel. Zij mogen vanaf nu met hun auto in beide richtingen door de tunnel rijden.

De tunnel is overdag gesloten voor automobilisten die van de Duinkerkenstraat naar de Helperzoom willen. Dit om sluipverkeer te voorkomen van weggebruikers die nu geen gebruik kunnen maken van het Julianaplein. Het verbod gold niet voor de hulpdiensten, maar wel voor huisartsen. Zij moesten tot nu toe omrijden als ze naar hun patiënten in onder meer Coendersborg of Helpman wilden rijden.

Diverse huisartsen vroegen enkele weken geleden om toestemming om in beide richtingen de tunnel te mogen gebruiken, om sneller op hun plaats van bestemming te komen. Na contact met de zorgverzekeraar en de gemeente hebben zij die toestemming nu gekregen.