Hoogste punt nieuwe warmtecentrale bereikt

Foto's door Pjotr Wiese, naamsvermelding verplicht, commercieel gebruik enkel na overleg toegestaan.

Na iets meer dan een jaar bouwen is het hoogste punt van de nieuwe warmtecentrale van WarmteStad op Zernike bereikt. Het gaat om de warmwaterbuffers; dat zijn watertanks van 18 meter hoog.

De komende periode werkt WarmteStad nog aan het wind- en waterdicht maken van de warmtecentrale. De centrale zal naar verwachting na de zomervakantie klaar zijn. De nieuwe warmtecentrale gaat 10 duizend woningen en gebouwen in de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen voorzien van duurzame warmte. Diverse gebouwen van woningcorporaties, kantoren en ook de Hanzehogeschool, zijn al aangesloten.

De waterbuffers zijn belangrijk voor de warmtecentrale, omdat huishoudens en gebouwen hiermee altijd warm water tot hun beschikking hebben. De buffers zijn geïsoleerde tanks met opgewarmd water. In deze tanks wordt de warmte van het water goed vastgehouden. Zowel in de winter als in de zomer. Op piekmomenten, wanneer er veel vraag naar warmte is, wordt het warme water uit deze tanks gebruikt om te kunnen voldoen aan de tijdelijke hoge vraag.