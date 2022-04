Hondsrugpad tussen Stad en Emmen uitgeroepen tot wandelroute van het jaar

nieuws

Foto: Pixabay

Het Hondsrugpad tussen Stad en Emmen is zaterdag uitgeroepen tot wandelroute van het jaar. De titel werd vergeven op de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht.

De wandelroute tussen Groningen en Emmen is 106,5 kilometer lang. Tussen Emmen en het Duitse Meppen, 59,2 kilometer, gaat het Hondsrugpad over in de Hünenweg, die uiteindelijk helemaal doorloopt naar Osnabrück. Het Duitse deel van de route is recent helemaal verbeterd en het Nederlandse deel is nieuw gemaakt. Vorig jaar september werd de route officieel geopend. De route loopt in Groningen via de zuidelijke wijken naar Haren om via Zuidlaren, Gieten, Borger en Exloo naar Emmen te gaan.

De jury koos voor de route vanwege de goede bewegwijzering, de goede wegbeschrijving, het grote aandeel aan onverharde paden op de route en de de grote afwisseling in landschap.