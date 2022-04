Honderdste praktijkverklaring voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt uitgereikt

nieuws

Foto via Werk in Zicht

Wethouder Carine Bloemhoff heeft vrijdag de honderdste praktijkverklaring in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe uitgereikt. Met zo’n praktijkverklaring hoopt Werk in Zicht dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller een betaalde baan of een opleiding binnenslepen.

De honderdste verklaring was voor Andries de Wit, die bij de Vensterschool in Selwerd werkzaam is in het onderhoud en de schoonmaak. De Wit hoopt dat hij met de praktijkverklaring kan doorstromen naar een betaalde baan: “Toen ik hoorde dat deze mogelijkheid er voor mij was, heb ik daar niet lang over na hoeven denken. Het is een tijd geleden dat ik in de schoolbanken zat, dus dit was een mooie kans om toch een verklaring te halen zonder dat ik daarvoor ook theorielessen hoef te volgen.”

Praktijkleren is een initiatief van Werk in Zicht samen met Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, Terra en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Met de certificaten hoopt Werk in Zicht mensen die nu nog ‘aan de zijlijn staan’ in de arbeidsmarkt het veld in te brengen. “Praktijkleren kan hierbij helpen voor de (toekomstig) werknemer en werkgever”, schrijft Marcella Molenaar namens Werk in Zicht. “Het is de ambitie om van Praktijkleren de standaard te maken voor de groep die op dit moment (nog) niet in staat is om regulier onderwijs te volgen. Dit past goed bij een leven lang ontwikkelen.”