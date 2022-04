Historische Haven Hoogkerk feestelijk geopend: “Honderd jaar geleden was dit de drukste vaarweg”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Onder grote belangstelling is zaterdagmiddag aan de U.T. Delfiaweg de Historische Haven Hoogkerk geopend. De opening werd verricht door wethouder Glimina Chakor.

“We hebben hier acht jaar aan gewerkt”, vertelt Martijn Schuitemaker van de stichting Historische Haven Hoogkerk. “We hebben hier op een hele mooie manier, in samenwerking met de gemeente Groningen, gestalte aan kunnen geven.” De haven bestaat uit acht ligplaatsen waar schepen met een historische uitstraling aan mogen meren. “En dat was ook echt nodig. Wist je dat deze vaarweg bij Hoogkerk honderd jaar geleden de drukte vaarweg was van het land? Wist je dat Groningen lang geleden de grootste binnenvaarthaven van Europa had? En wat is daar tegenwoordig nog van zichtbaar?”

“Op de kaart zetten”

Schuitemaker vertelt verder: “Groningen is de grootste scheepsbouwprovincie van het land. Als je naar een willekeurige haven in Nederland gaat dan zul je tot de ontdekking komen dat minimaal vijftig procent van de schepen die daar ligt in Groningen gemaakt is. Maar het erfgoed dat wij hebben, daar hebben we eigenlijk helemaal geen oog voor. En dat is jammer. Ik hoop dan ook dat met de opening van de Historische Haven hier in Hoogkerk de eerste stap wordt gezet naar het verder omarmen en op de kaart zetten van de waterhistorie die er in de provincie ligt.”

“Wethouder was onder de indruk”

De opening werd gecombineerd met een open dag waarbij het publiek kennis kon maken met het varend erfgoed. De openingshandeling werd verricht door de wethouder die in het huisschip van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, de Emma, langs de schepen voer. “De wethouder was duidelijk onder de indruk van het resultaat”, beschrijft Schuitemaker die met een burgerinitiatief en in samenwerking met de Wijkraad Hoogkerk, de gemeente Groningen en het stichtingsbestuur de haven wist te realiseren. De aanleg werd mogelijk gemaakt vanwege een bijdrage uit de Landschapscompensatie 380kV die door de provincie Groningen en netwerkbeheerder Tennet beschikbaar is gesteld. Vanwege de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

“Het Hoendiep was een dooie sloot”

“Er zijn ook flink wat mensen op de dag afgekomen. De schepen konden bekeken worden, er waren gratis rondvaartbootjes-met-schipper en waterfietsen en aan de wal was er gratis koffie, thee en taart.” Schuitemaker hoopt de komende jaren op meer. “Het Hoendiep was een dooie sloot, maar er zit nu weer leven in. En hopelijk kunnen we dat verder ontwikkelen zodat het erfgoed weer tot leven komt en weer alom gewaardeerd kan worden.”