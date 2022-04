Henk Nijboer geen fractievoorzitter PvdA, Attje Kuiken krijgt voorkeur

nieuws

Foto: PvdA

Het Groningse Tweede Kamerlid Henk Nijboer is geen fractievoorzitter geworden van de PvdA. De Kamerleden van sociaal-democraten kozen vrijdag voor de in Groningen geboren Attje Kuiken.

De PvdA had een nieuwe fractievoorzitter nodig na het onverwachte vertrek van Lilianne Ploumen. Ploumen vond zichzelf niet meer geschikt.

Kuiken en Nijboer waren de enige twee kandidaten om haar op te volgen. De 44-jarighe Kuiken zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en was in 2016 korte tijd fractievoorzitter na het vertrek van Diederik Samson.