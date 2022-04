Help onderzoeker Jeroen Onrust met het tellen van regenwormen

Op en onder het aardoppervlak krioelt het ervan: regenwormen. Waar hoe het precies met de glibberende beesten is gesteld, is niet duidelijk. Daarom organiseert Jeroen Onrust in het weekend van 9 en 10 april een wormentelling.

Onrust is bioloog bij de Rijksuniversiteit Groningen en was oorspronkelijk vooral met vogels bezig. Omdat wormen een belangrijke voedselbron zijn voor vogels verlegde hij zijn interesse naar wormen. “Wormen zijn heel belangrijk, maar we weten eigenlijk heel goed hoe het met de wormen gesteld is. Daarom hoop ik dat veel mensen meedoen zodat we een beter beeld krijgen van hoe het met de wormen in verschillende habitat’s gesteld is.

Jeroen hoopt dat veel mensen meehelpen met tellen. Er is niet veel voor nodig om mee te helpen: Een schep om een kluit aarde uit de grond te scheppen, een bakje om de wormen in te doen. Daarna kunnen de wormen soort bij soort op een papier gelegd worden, en kan er een foto van gemaakt en geüpload worden.

Mee doen aan de wormentelling kan via: forum.nl/meetactie-wormentelling