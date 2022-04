Hartje Stad #4 – “Ik weet niet of deze coalitie logisch is, maar wel ideologisch”

nieuws

De zoektocht naar een nieuwe coalitie in de Groningse raad betreedt een nieuwe fase. De Partij voor de Dieren en de SP lijken mee te gaan doen. D66 is de deur gewezen en likt de wonden. Tijd voor de broodnodige duiding!



De podcast Hartje Stad is een samenwerking tussen Dagblad van het Noorden, RTV Noord en OOG. Wouter Holsappel (OOG), Ecco van Oosterhout (OOG), Johan de Veer (DVHN) en Marten Nauta (RTV Noord) praten in deze vierde aflevering over het afgeronde informatieproces na de verkiezingen en de zoektocht naar een nieuwe coalitie.