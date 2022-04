Haren wordt in mei teruggeworpen naar de Middeleeuwen: “Een feest voor jong en oud”

nieuws

Foto: Google Streetview

Het centrum van Haren zal op zaterdag 14 mei Middeleeuws gaan aan doen als er een Middeleeuws Festival gehouden gaat worden. Volgens de organisatie gaat het om een feest voor jong en oud.

“Grote en kleine mensen kunnen zich in de Middeleeuwen wanen als ze ronddwalen over het terrein rond de Dorpskerk”, laat de organisatie weten. “Rond de kerk richten we een Middeleeuw kampement in waar je bijvoorbeeld een foto in Middeleeuwse kledij kunt laten maken bij de schandpaal. Op het schoolplein achter de kerk vinden kinderspelen plaats, zijn boogschieters actief en je kunt er leren zwaardvechten. Een lokale toneelgroep gaat een wagenspel verzorgen en in de kerk is er een lezing over de geschiedenis van de kerk.”

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. “Als kerk willen we graag gastvrij zijn en daarom delen we in Middeleeuwse sfeer soep en brood uit, waarbij er door de scoutinggroep broodjes gebakken worden boven een kampvuur.” Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 mei tussen 12.00 en 17.00 uur.