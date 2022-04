“Hardnekkige bewolking op Koningsdag, ook de komende dagen heeft de zon het moeilijk”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Koningsdag gaat grotendeels bewolkt verlopen. Ook de komende dagen heeft de zon het moeilijk. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Het is woensdag overwegend bewolkt met slechts een enkele korte opklaring”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten wordt het 12 of 13 graden. Donderdag is er opnieuw veel bewolking met in de loop van de dag een toenemende kans op een paar opklaringen. Het wordt 13 graden bij rustig weer.”

“Ook op vrijdag overheerst de bewolking. Bovendien is het aan de kille kant bij een graad of 11. Tijdens het weekend blijft de kans op hardnekkige bewolking groot. De zon heeft het lastig en het blijft overwegend, of helemaal, droog. Verder is het rustig en aan de koele kant bij 12 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.