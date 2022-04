Hardleerse bestuurder van onverzekerde auto denkt politie te slim af te zijn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben maandagmiddag de bestuurder van een onverzekerd voertuig twee keer een stopteken moeten geven. Dat meldt de politie op sociale media.

Tijdens hun surveillance kregen de agenten, die in een onopvallende politieauto reden, een voertuig in de smiezen waarbij de bestuurder met negentig kilometer per uur door een straat reed waar vijftig kilometer is toegestaan. Agenten gaven daarop een stopteken. De bestuurder kreeg een bekeuring voor het te snel rijden en kreeg ook een bekeuring omdat het voertuig niet verzekerd bleek te zijn. De politiemensen sommeerden om dit in orde te maken voor er met het voertuig verder gereden kon worden.

Korte tijd later troffen de agenten de auto opnieuw rijdend aan. “We hebben soms te maken met mensen die wat hardleers zijn. Het voertuig bleek nog steeds niet verzekerd te zijn. Onder streng toezicht van ons werd het voertuig verzekerd, waarbij het alternatief was dat we de auto in beslag zouden nemen.”