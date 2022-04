GVAV wint topper, Stadspark en Gruno onderuit tegen concurrent

sport

Foto: Martijn Minnema SC Stadspark-FVC 1-2

Stadspark slaagde er niet in van een directe concurrent te winnen, datzelfde gold voor Gruno en Lewenborg. GVAV Rapiditas won de topper bij Valthermond met duidelijke cijfers. Forward haalde de dubbele cijfers tegen Groninger Boys.

1F

SC Stadspark verloor maandagmiddag thuis met 1-2 van directe concurrent in de degradatiestrijd FVC. In de eerste 35 minuten gebeurde er niet veel bijzonders voor de doelen afgezien van een (omstreden) afgekeurde FVC buitenspelgoal in de tiende minuut. Net op het moment dat Stadspark zich in de slotfase van de eerste helft met drie grote kansen begon te roeren sloeg FVC toe. Na een onnodige overtreding ging de bal op de stip en vlak voor rust zette Robin Hollander FVC op 0-1.

Die klap kwam Stadspark niet te boven. Het bleef na rust bijzonder matig spelen en creëerde vrijwel niets. In de 89′ minuut besliste Robin Hollander het duel, de 1-2 van Cedwin Tel viel te laat om het nog echt spannend te laten worden. FVC vergrootte het gat tot vijf punten en staat één plek boven Stadspark wat zes punten achterstand heeft op de veilige tiende plaats en voorlaatst blijft. Alleen de hekkensluiter degradeert rechtstreeks, Stadspark heeft daar een marge van acht punten.

GRC ging bij Jubbega met 2-1 onderuit. Bij rust was het nog 0-0. Paul Bangura redde kort voor tijd de Groninger eer.

GRC staat zevende.

2L

In de tweede klasse L stond met Valthermond-GVAV Rapiditas de kraker tussen de nummers 1 en 2 op het programma. GVAV won na een 0-0 ruststand met 0-3 en heeft nu met een wedstrijd meer vier punten voorsprong.

Jordi Paapst scoorde na een uur 0-1, Ingmar Liezenga maakte er een klein kwartier voor tijd 0-2 van en een minuut later zorgde Paapst met zijn tweede voor de 0-3.

Lewenborg en Gruno spelen tegen degradatie en verloren beide van een concurrent. Lewenborg zakte onder de streep door bij Peize met 3-1 te verliezen. Gruno staat voorlaatst en ging thuis tegen het vooraf één plek hoger geklasseerde Veendam 1894 de boot in. Mitchell van Kalsbeek zette Gruno kort voor rust nog op 1-0. In het laatste kwartier sloegen de Veendammers met twee treffers toe, 1-2. Ook hier degradeert maar één club rechtstreeks, Gruno heeft een marge van zeven punten. Lewenborg heeft zelfs 13 punten voorsprong op de hekkensluiter.

3B

Forward en Groninger Boys stonden donderdag ook al tegenover elkaar, dat inhaalduel won Forward met 1-4. Vanmiddag troffen beide clubs elkaar opnieuw. Groninger Boys werd totaal vernederd, Forward won met 10-0.

Forward is gedeeld koploper, Groninger Boys strijdt tegen degradatie en staat voorlaatst.

4C

Engelbert blijft op titelkoers, het behield de koppositie dankzij een late zege bij BNC, het werd 1-2.