Grutto L1RYLL bezoekt voor het tiende jaar op rij Noordlaren: “Hartverwarmend bericht”

Foto: Thijs Glastra

Een hartverwarmend bericht. Zo omschrijft Het Groninger Landschap de waarneming van grutto L1RYLL die voor het tiende jaar op rij wordt waargenomen bij Noordlaren.

“In september 2012 werd het vrouwtje geringd in de buurt van Sevilla in Spanje”, meldt de natuurorganisatie. “Dit weekend is de grutto voor het tiende jaar op rij terug in de Oostpolder bij Noordlaren. Met recht een warm welkom thuis en veel broedsucces gewenst.” Een grutto wordt gemiddeld elf jaar oud. Maar de positieve reactie van Het Groninger Landschap wordt vooral veroorzaakt doordat het slecht gaat met de grutto-populatie in ons land.

Bloemen- en kruidenrijke weilanden hebben plaatsgemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras

Wie deze dagen een wandeling maakt door de Groningse velden zal de luid en heldere roep ‘gruttooo, gruttooo’ wellicht al gehoord hebben. Het aantal grutto’s neemt echter sinds 1990 jaarlijks met zo’n vijf procent af. De voornaamste oorzaak daarvan is de intensieve melkveehouderij. Bloemen en kruiden op de weilanden hebben plaatsgemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras dat gebruikt wordt als voedsel voor koeien. Hierdoor zijn er te weinig insecten voor de jonggeboren grutto’s. Daarnaast hebben de trekvogels te maken met een te laag waterpeil. Bovendien wordt het gras van het land al gemaaid voor de kuikens kunnen vliegen.

Goed leefgebied

Op verschillende plekken doen de grutto’s het wel goed. Daarbij gaat het vaak om landerijen die door natuurorganisaties worden beheerd. Een locatie waar veel grutto’s verblijven is polder De Oude Held, maar ook de Oostpolder in het Hunzedal bij Noordlaren. Het Groninger Landschap is al jaren bezig om van de polder een goed leefgebied te maken voor weide- en moerasvogels. Een locatie waar met een lage dichtheid aan vee wordt geweid en maaidata afgestemd zijn op het broedseizoen.

Polder De Oude Held

Polder De Oude Held is de laatste maanden onderwerp van gesprek in de Groningse gemeenteraad. De komende jaren wordt op de voormalige vloeivelden van de oude suikerfabriek bij de stad een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Deze vloeivelden zijn op dit moment het leefgebied van de geoorde fuut en vleermuizen. Het Stadsbestuur wil polder De Oude Held gedeeltelijk permanent onder water zetten zodat de futen en vleermuizen daar naar toe gaan. Echter is die situatie slecht voor de grutto. Grutto’s zijn uiterst plaatsgetrouwe vogels, waardoor deze beslissing het einde betekent voor de populatie.