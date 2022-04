Gruno’s Postharmonie op tournee om te vieren dat er weer concerten gegeven kunnen worden

nieuws

Gruno’s Postharmonie is de komende maanden op verschillende plekken te vinden met een concert tournee. Daarmee wordt gevierd dat er weer concerten mogelijk zijn zonder beperkende maatregelen.

Op 14 mei is de Postharmonie te vinden aan de Albertsbaan in Roden, op 19 juni in de Reitdiephaven en op 9 juli op de Nieuwe Markt bij Forum Groningen. “In februari 2020 gaven we ons laatste concert”, schrijft Gruno’s Postharmonie. “Daarna zijn er wel periodes geweest dat er kon worden gerepeteerd, maar geplande concerten bleken telkens geen doorgang te kunnen vinden. Het concert in Roden betekent dat dit het eerste concert wordt in ruim twee jaar.”

Op het programma staat muziek van onder anderen Phil Collins, Earth Wind & Fire en Ed Sheeran. Ook worden enkele nummers gespeeld samen met zangeres Sietske Kleine Schaars. Het concert duurt circa anderhalf uur en is vrij toegankelijk. “Omdat er geen slechtweeralternatief is, gaat het concert alleen door bij droog weer.” In september gaat de Postharmonie deelnemen aan het internationale muziekfestival in het Duitse Bad Orb.