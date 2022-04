Grote muurschildering in Beijum krijgt langzaam vorm

nieuws

Foto: Henk Ellerie

Na drie dagen hard werken begint de grote ‘mural’ van kunstenaar Michel Velt aan de Stoepemaheerd in Beijum herkenbare vormen aan te nemen.

Velt specialiseert zich in muurschilderingen met een focus op portretten. Aan de Stoepemaheerd verrijzen dan ook twee grote schilderingen van een moeder en dochter, gebaseerd op gesprekken die de kunstenaar voerde in de wijk. Het is niet de eerste grote muurschildering van Velt in Beijum. Eerder maakte de Groningse kunstenaar al drie grote muurschilderingen met dierfiguren in het winkelcentrum.

De grote muurschildering is onderdeel van het randprogramma bij de tentoonstelling JR: Chronicles in het Groninger Museum. Vanuit dezelfde tentoonstelling worden ook grote schilderingen gemaakt in Paddepoel en Vinkhuizen. De muurschildering in Paddepoel wordt begin mei gemaakt door het Franse kunstenaarsduo Tito Mulk. Wie het kunstwerk in Vinkhuizen gaat maken, is nog niet bekend.