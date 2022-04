Grote inzamelingsactie voor Oekraïne in Haren zaterdag

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

Op het Raadhuisplein in Haren vindt zaterdag een grote inzamelingsactie plaats voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

De actie wordt georganiseerd door de vluchtelingen die in het Nescio Hotel in Haren verblijven in samenwerking met de vrijwilligers van de groep Habitat for Humanity. Bij de inzamelingsactie is men specifiek op zoek naar calorierijk en houdbaar voedsel, verbandmiddelen, medicatie, babyvoeding en hygiënemiddelen. Deze spullen kunnen van 09.30 uur tot 16.30 uur gebracht worden naar het Raadhuisplein.

Maar de actie werkt ook de andere kant op. “Vrijdagavond is er door verschillende vluchtelingen koekjes en gebak gemaakt. De bedoeling is dat dit zaterdag, in combinatie met een kop koffie of thee, wordt uitgedeeld aan de mensen in Haren waardoor er gesprekken ontstaan”, laat een woordvoerder weten. “Op deze manier willen we aandacht vragen, terwijl we ons inzetten voor hulp aan mensen die nog in Oekraïne zijn.”