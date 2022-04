Groot transport passeert zonder problemen Driebondsbrug

nieuws

Foto: Rian van Dijken - 112groningen.nl

Een groot transport via het Eemskanaal is zaterdagochtend zonder grote problemen de Driebondsbrug gepasseerd. Vanwege het transport stond de brug ongeveer een kwartier open.

De brug, die de oostelijke ringweg over het Eemskanaal leidt, mag sinds februari alleen open als er verkeersregelaars en monteurs aanwezig zijn. Dit omdat de software in de aansturing van de brug onvoorspelbaar en onveilig is. Om die reden mogen ook alleen bijzondere transporten en zeeschepen de brug gebruiken.

Aanvankelijk zou de brug zaterdagochtend rond 11.00 uur open gaan maar het transport diende zich rond 10.45 uur aan. Een kwartier laten kon het verkeer hervat worden. Komende maandag passeert een tweede transport. Dan wordt de brug rond 22.45 uur afgesloten.