Groningse winnaar papieren vliegtuigjes gooien strandt in landelijke finale

De Groningse Daan Crefcour, die vorige maand de provinciale voorronde van het WK papieren vliegtuigjes gooien in Forum Groningen wist te winnen, is er zaterdag niet in geslaagd om de landelijke finale op zijn naam te zetten.

De finale vond plaats op het SugarCityterrein in Halfweg. Daar namen de winnaars van de regionale voorrondes het tegen elkaar op. Uiteindelijk waren er twee tickets te vergeven voor het WK, dat over twee weken in het Oostenrijkse Salzburg wordt gehouden. De jury keek daarbij naar degene die het verst zijn of haar papieren vliegtuigje kon laten landen, en welk vliegtuigje het langst in de lucht kon blijven hangen.

Hayo Smit uit de provincie Noord-Holland wist met 16,5 meter het verst te komen. Pekka Päivärinne uit Zuid-Holland hield zijn vliegtuigje met 7,3 seconden het langst in de lucht. Beide winnaars gaan dus naar het WK. Aan het WK doen 62 landen mee.

Verslaggeefster Siets Nobel en verslaggever Paul Blom maakten vorige maand een reportage over de regionale voorronde in Forum Groningen: