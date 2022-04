Groningse vlogger gaat viral op TikTok: “Hey Marco, prima!”

nieuws

De Groningse vlogger Sam Kroon in één van zijn filmpjes. Foto: still TikTok

In Groningen, en ver daarbuiten, is het op straat steeds vaker te horen: “Hey Marco, prima!”. Een nu al klassieke uitspraak die bedacht is door de Groningse vlogger Sam Kroon.

Hoi Sam! Je hebt aan aandacht geen gebrek hè?

“Haha, nee. Het is de laatste dagen echt ontploft! Ik ben ook echt onder de indruk. Ik kan momenteel niet meer normaal door Groningen lopen. Mensen herkennen mij, willen met mij op de foto. Overigens alles in een hele gezellige en een prima sfeer. Maar deze nieuwe rol is voor mij wel even een beetje wennen.”

Vind je het ook vervelend dat je herkend wordt?

“Nou. Als ik alleen ben, dan vind ik het prima. Maar er zijn ook avonden dat ik samen met vrienden of familie de stad in ga om bijvoorbeeld een hapje te eten. Dan is het wel vervelend als je dan constant herkend wordt en mensen met je op de foto willen.”

Een deel van de lezers heeft waarschijnlijk geen idee waar dit artikel over gaat. Kun je uitleggen waarom jij zo populair bent?

“Ik maak vlogs op TikTok. Dat is een sociale media-website waar het de bedoeling is dat je er korte, grappige, video’s op plaatst. Vooral onder jongeren is het een populair medium. Op 13 januari heb ik mijn eerste TikTok geplaatst. Dat was een filmpje met een raar dansje. Dat ging vervolgens best wel viral. Dat was het moment dat ik mij realiseerde wat ik met dit medium zou kunnen.”

Tekst gaat verder onder het filmpje:

Waarbij je de laatste weken filmpjes maakt van vaders en leraren die je imiteert …

“Klopt, voornamelijk vaders trouwens. Ik probeer situaties na te spelen die heel herkenbaar zijn. Situaties waar iedere vader zich in zou kunnen herkennen. En hoe ik dat bedacht heb. Het is vanzelf gekomen. Ik ben iemand die tijdens situaties goed op let. Ik kan momenten heel goed opslaan. En vervolgens maak ik daar wat van. De filmpjes maak ik samen met mijn ouders en vrienden. Na een paar keer oefenen is een filmpje vaak ook wel gemaakt.”

Hoe reageren je ouders?

“Haha. Die vinden het heel leuk. Hoewel ze in het begin niet in de gaten hadden waar ik nu precies mee bezig was. Inmiddels heeft mijn moeder zelf ook een TikTok-account aangemaakt. Ze weten nu wat het is, en ze krijgen ook van alles mee van de hype die deze filmpjes veroorzaken.”

Een hype. Zo ongeveer op iedere straathoek hoor je ‘Hey Marco, prima!’ …

“Hahaha, ja. Bizar hè? En niet alleen bij kinderen en jongeren hè? Ik heb ook al oudere mensen betrapt op het gebruiken van de zin. Ja, prachtig.”

Maar wie is Marco?

“Ja, dat blijft een geheimpje. Ik heb de persoon Marco ontwikkeld, en ik heb een hele tijd geleden al besloten om niet op deze vraag in te gaan. En je bent niet de eerste die deze vraag stelt hoor. Heel veel mensen willen van mij weten wie Marco is. Maar daar ga ik dus geen antwoord op geven.”

Je staat nu aan de vooravond van je eindexamen. Wil je de komende tijd, en na je eindexamen, ook filmpjes blijven maken?

“Ik denk dat we nu te maken hebben met een hype. Maar ik denk ook dat het snel weer minder zal worden, dat het weg zal zakken. Maar het zou zo maar eens zo kunnen zijn dat ik dan een nieuwe zin ga bedenken, en dat er ook nieuwe video’s gaan verschijnen. De imitaties gaan blijven. En wat ik na mijn eindexamen ga doen. Ik heb een studie in gedachten, maar TikTok heeft ook zeker mijn aandacht. Als ik zou kunnen leven van TikTok dan overweeg ik misschien wel om mij daar volledig op te gaan focussen.”

Tot slot. Ik zei al, je imiteert onder andere ook leraren. Hoe wordt er op school gereageerd?

“Op school weten ze wie ik ben, haha. Dus de leeftijdsgenoten in mijn jaarlaag die kijken er al niet meer van op. Maar kinderen in de brugklas vinden het ‘vet cool’ dat ze op school blijken te zitten bij een bekende vlogger. Bij die leeftijdsgroep zie je en hoor je ook met enige regelmaat de Marco-imitaties.

Sam zijn TikTok-filmpjes zijn op deze pagina te vinden.