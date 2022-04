Groningse student krijgt plek in nieuw LSVb-bestuur: “Voor het eerst in 15 jaar”

nieuws

Het nieuwe LSVb-bestuur met van links naar rechts: Midas Bosman, Ugoeze Anyanwu Podler, Joram van Velzen, Shivan Meijs, Janique Scharenborg. Foto: LSVb

De Groningse student Midas Bosman krijgt het komende studiejaar een plekje in het landelijke LSVb-bestuur. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat iemand uit Groningen in dit bestuur zit.

“Ik voel me vereerd, ik ben ontzettend blij en ik kijk ontzettend uit naar het komende jaar”, laat Bosman in een eerste reactie weten. “Een aantal weken geleden kreeg ik te horen dat ik was voorgedragen. Vandaag vond er een algemene ledenvergadering plaats en daaruit is naar voren gekomen dat ik het komende jaar in het bestuur zit van de Landelijke Studentenvakbond. Ja, super tof!”

Groninger Studentenbond

De 25-jarige Bosman rondde afgelopen herfst de bachelor Europese Talen & Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, RuG, af. Vorig jaar was hij actief als bestuurssecretaris van de Groninger Studentenbond, waarbij hij zich inzette voor de studentenbelangen. Ook was hij als student-lid actief binnen de faculteitsraad Letteren van de RuG. Momenteel is hij actief bij de #NietMijnSchuld-campagne.

“De nieuwe bestuursleden komen uit verschillende steden”

Het nieuwe bestuur treedt op 25 juni aan en bestaat uit voorzitter Joram van Velzen, vicevoorzitter Janique Schareborg, secretaris Ugoeze Anyanwu Podler en penningmeester Shivan Meijs. Bosman is algemeen bestuurslid. “Ik denk dat we een heel mooi bestuur hebben. Sowieso qua leeftijd is het mooi verdeeld met jonge en wat oudere mensen, maar we komen ook allemaal uit verschillende steden. Dat is denk ik ook heel goed. Ik wil me het komende jaar graag bezighouden met onderwijskwaliteit en studentenhuisvesting. Maar de precieze portefeuilleverdeling moet nog bepaald worden.”

“Druk jaar”

Dat het avontuur op 25 juni begint betekent niet dat Bosman de komende maanden op zijn lauweren kan rusten. “We krijgen een inwerkperiode waarbij er veel informatie overgedragen gaat worden, kennismakingsgesprekken gevoerd worden en we het netwerk inrollen, zodat we in juni beslagen ten ijs komen. Vervolgens start er een druk jaar waarbij er veel op ons af zal komen, maar waar ik nu al ontzettend veel zin in heb.”