Groningse moslims vieren komende maandag Suikerfeest

Groningse moslims aangesloten bij de Al-Rahma moskee aan de Oliemuldersweg, vieren komende maandag het Suikerfeest. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

“Wanneer het Suikerfeest precies gevierd gaat worden, is altijd een beetje onduidelijk”, laat een woordvoerder van de Al-Rahma moskee in Groningen weten. “Dit heeft te maken met of de halve maan voor de maand Shawwal boven Mekka wordt gezien. Dat is vandaag niet het geval. Daarom vindt het Suikerfeest niet morgen maar op maandag plaats.”

Cadeautjes en lekkernijen

Het Suikerfeest betekent dat komende maandag het einde van de vastenmaand gevierd wordt. In de moskee aan de Oliemuldersweg zal het Eid al Fitr-gebed plaatsen, het Suikerfeestgebed. “Dit zal rond 08.00 uur plaatsvinden. Tijdens dit gebed zullen er kleine hapjes worden uitgedeeld aan de bezoekers. De rest van de dag zal het feest zijn, waarbij er veel ruimte is voor familieleden om elkaar op te zoeken en om lekkernijen te eten. De afgelopen dagen zijn er al veel voorbereidingen getroffen voor het feest. En het is fijn dat het nu eindelijk weer eens ouderwets gevierd kan worden. De afgelopen twee jaren moest het in summiere vorm gehouden worden vanwege de coronamaatregelen.”

Nieuwe maan

De ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In tegenstelling tot het zonnejaar, waar de Nederlandse kalender op is gebaseerd, begint een islamitische maand op de dag dat de nieuwe maan zichtbaar wordt. Hierbij is de waarneming in Mekka vaak leidend. In de islam geldt de negende maand als de heilige maand van inkeer. Tussen fajr, de dageraad, en maghrib, zonsondergang, wordt er gevast.

