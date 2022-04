Groningse band Waterleaf protesteert tegen entree bevrijdingsfestival

Aandacht vragen voor het feit dat het bevrijdingsfestival geld kost, dat is waar de Groningse band Waterleaf zich mee bezig houdt. Naast een petitie die de band vorige week is gestart, hebben de bandleden donderdag geprotesteerd voor het Stadhuis en het Provinciehuis in Groningen.

“We hebben gemerkt in de media dat de organisatie al een paar keer is benaderd, maar er zijn natuurlijk meer betrokkenen. Dus vandaar dat we nu de gemeente en de provincie er bij willen betrekken”, vertelt Margrieke Hoornstra, zangeres van de band. “Iedereen wijst natuurlijk naar elkaar en wij weten ook niet precies hoe alles in elkaar steekt, dus vandaar dat we het over deze boeg gooien”, aldus Sander van Leeuwen, gitarist van Waterleaf.

Het optreden voor het Stadhuis in Groningen trekt veel bekijks, niet alleen van voorbijgangers, maar ook de mensen die aan het werk zijn in het Stadhuis nemen een kijkje door de ramen. “Zo zie je maar, gratis muziek werkt” zegt Hoornstra en dat is ook precies de reden waarom het bevrijdingsfestival gratis zou moeten zijn.

De kosten van het bevrijdingsfestival zijn vijf euro. Daar komt bij dat wanneer je van het terrein af wil en later terug wil komen, je wéér vijf euro moet betalen. Dit is volgens de bandleden nog meer reden om actie te blijven voeren. De petitie ‘5 mei vrij in Groningen’ kan nog steeds ondertekend worden via de link: https://petities.nl/petitions/5-mei-vrij-in-groningen?locale=nl