Groningers stonden aan de bakermat van eerste vliegveld in Drenthe

Foto: Grasmat - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49401659

De zoon van een biljartfabrikant en een café-eigenaar uit Groningen. Twee personen die aan de wieg stonden van het eerste vliegveld in Drenthe. Een vliegveld dat eerder werd geopend dan Groningen Airport Eelde.

Sinds dit weekend is er een website in de lucht die de geschiedenis van het eerste Drentse vliegveld beschrijft. De website is er gekomen na onderzoek van Anne ten Brink uit Stad en Rolf Tjassens uit Zeijen. Een aantal jaren geleden hebben zij al eens onafhankelijk van elkaar onderzoek gedaan, maar drie jaar geleden besloten ze om de krachten te bundelen. De samenwerking leidde tot zoveel nieuwe informatie dat er nu een website is gemaakt met daarop informatie over het vliegveld, de betrokken personen en de vliegtuigen.

Ubbena

De geschiedenis voert terug naar het jaar 1911. Emile de Schepper, zoon van een biljartfabrikant, en café-eigenaar Albert Hofkamp uit Stad besluiten om samen met Willen Reinders, die stukadoor is in Veendam en Hubert Hagens, verbrandingsmotor-technicus uit Antwerpen, spelen de hoofdrol bij het ontstaan van het vliegveld. Een vliegveld dat aangelegd werd tussen Vries, Ubbena en Zeijen. Het was het vierde Nederlandse vliegveld, uitgerust met een vliegschool. Eén van de eerste in Nederland gebouwde vliegtuigen, de Helpman I, koos bij Ubbena het luchtruim.

Helpman I

Heel succesvol was dat niet. De luchtvaart stond nog in de kinderschoenen en de Helpman I was niet een lang leven beschoren. In september 1911 stortte het vliegtuig neer. Er gebeurden meer incidenten en zo kwam het dat het vliegveld in 1912 al weer werd gesloten. Ongeveer tien jaar later ontstond er toch weer behoefte aan een vliegveld, waarbij de politici uit die tijd hun oog lieten vallen op een terrein bij Eelde.

Bekijk hier de website met geschiedenis over het eerste Drentse vliegveld.