Groningers ‘bovengemiddeld positief’ over elektrische auto’s

Foto: UMCG

In de provincie Groningen kijkt men bovengemiddeld positief naar elektrisch rijden. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan.

Zonneplan vroeg aan tweeduizend Nederlanders welk type aandrijving de eerstvolgende auto heeft die zij kopen. Bij de aankoop van een volgende auto kiest 12,7 procent voor een elektrisch model, waar het landelijk gemiddelde 8,3 procent is. Alleen in Flevoland is een elektrische aandrijving nog populairder dan in Groningen. Hybride auto’s zijn in Groningen minder populair dan volledig elektrische modellen, zo blijkt uit het onderzoek. Er is geen enkele andere provincie waar het percentage verwachte hybrides nog lager ligt dan in Groningen, aldus Zonneplan

Opvallend is verder dat dieselauto’s in het noorden van Nederland nog altijd een vrij grote populariteit genieten. In Friesland en Groningen kiest nog altijd een op de negen mensen voor diesel. In Groningen zegt bijna vier op de tien inwoners bij de aankoop van een volgende auto voor benzine te gaan.