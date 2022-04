Groningen viert ouderwets Koningsdag: “Je kunt over de koppen wel lopen”

Groningen viert woensdag Koningsdag. Een feest dat we in de vorm van concerten, vrijmarkten en gezelligheid de afgelopen twee jaar hebben moeten missen.

In dit artikel een rondgang door de gemeente. Te beginnen in Haren. “Wat hebben we een gezelligheid hier”, vertelt secretaris Berend de Boer van de Oranjevereniging Oranje Nassau Haren. “We zijn vanochtend om 10.00 uur gestart met een toespraak van wethouder Phillip Broeksma. Het was heel fijn om hem in ons midden te hebben. Nu halverwege de middag is het gezellig. Het lijkt wel alsof mensen de gemiste jaren massaal aan het inhalen zijn. Wat ze dan in de volksmond zeggen, je kunt hier over de koppen wel lopen. De terrassen zitten vol, de kinderen doen goede zaken op de vrijmarkt en een steelband brengt Caribische sferen.”

Haren: “Vanavond een oranjeconcert in de Gorechtkerk”

Bij De Boer waren van tevoren wel zorgen. “De afgelopen jaren hebben we Koningsdag op een andere manier gevierd. Je maakt je dan wel zorgen of mensen niet vergeten zijn hoe Koningsdag gevierd wordt. Nu blijkt dat die zorgen onterecht zijn geweest.” De dag wordt in Haren afgesloten met een oranjeconcert in de Gorechtkerk. “Dat gaat heel mooi worden. Er zullen daar ook een aantal Oekraïense liederen ten gehore worden gebracht. Hier in Haren worden diverse oorlogsvluchtelingen opgevangen, en die willen we daarmee een hart onder de riem steken.” Op de achtergrond klinkt ondertussen veel gezelligheid: “Je hoort het hè. Als je Koningsdag wilt vieren, kom naar Haren.

Groningen: “We hebben 3.000 tompoucen verkocht”

Door naar de Herestraat in Groningen. Daar is banketbakkerij Jullens gevestigd. “Hoeveel oranje tompoucen we verkocht hebben”, herhaalt een medewerkster de vraag. “We zijn nu bezig met de laatste serie. Als die verkocht zijn dan hebben we drieduizend verkocht. Ja, echt. De verkoop gaat als een tierelier. Het is erg druk in de winkel, maar het is vooral ook erg gezellig. Mensen stappen met een glimlach de winkel binnen en stappen met een nog grotere glimlach weer naar buiten.”

Tekst gaat verder onder de foto

Op de Singels was het vanochtend vroeg al druk. Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen: “Iemand verkoopt zijn complete inboedel op de Westerhaven”

Ook gezellige drukte op de Westerhaven. OOG-verslaggever Johannes Rienks: “Het is hier gezellig druk, er is een goede stemming. De vrijmarkt is druk bezet. Ik zie veel kinderen die speelgoed aan het verkopen zijn. Door de coronacrisis hebben ze veel thuis gezeten en is er veel nieuw speelgoed ontvangen. Het oude speelgoed gaat vandaag duidelijk de deur uit. Ook sprak ik iemand die zijn complete inboedel aan het verkopen is. De persoon liet weten te emigreren en verkocht daarom vandaag zijn hele hebben en houwen. Wat ook opviel was het aanbod aan vinylplaten. Die vonden gretig aftrek.”

“Grijs, een beetje koud”

Ondanks de gezelligheid omschrijft Rienks het niet als een standaard Koningsdag: “Het komt vooral door het weer. Het is grijs, een beetje koud. Ik mis de zon. Die zou het extra feestelijk kunnen maken. Ik vergelijk het maar met de winter van een tijdje geleden toen er op de Diepenring geschaatst kon worden. Toen had je ook zo’n hele mooie en prettige sfeer. Die sfeer hangt er vandaag ook in de stad.”

Thesinge: “Jong en oud verbroederen”

Ook in Thesinge is het gezellig. “We zijn sinds vanochtend 09.00 uur actief”, vertelt Hans Wind die actief is binnen het Oranje comité Thesinge, dat een onderdeel is van Dorpsbelangen. “De fanfare ging door het dorp. Deze tocht eindigde op het sportveld in het dorp. Daar hebben we het Wilhelmus en het Grunnens Laid gespeeld en gezongen. Daarna waren er kinderspelletjes. Op dit moment hebben we een jeu de boules-wedstrijd. We vinden het belangrijk om jong en oud op zo’n dag te verbroederen. We dachten, hoe kunnen we dat nu vormgeven. Dat is een jeu-de-boules-wedstrijd geworden. Op dit moment nemen veertig dorpsgenoten het tegen elkaar op. En je hoort het op de achtergrond, het is super gezellig.”

“Mensen hebben het gemist”

Volgens Wind hebben de mensen het gemist. “De afgelopen twee jaren hebben we geen Koningsdag in de welbekende vorm kunnen vieren. Je merkt dat er vandaag wat ingehaald moet worden. Vooral de gesprekken. Dat mensen elkaar weer tegenkomen, even bij kunnen kletsen. De dag wordt hier overigens afgesloten met een concert. Op dit moment worden de spullen daarvoor opgebouwd. Ja, een mooie dag. Helaas ontbreekt de zon. Dat had het wel extra koninklijk gemaakt.”