Groningen Airport Eelde start samenwerking om luchtvaart te verduurzamen

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde (GAE) en Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) gaan samenwerken. Het doel van deze samenwerking is het verduurzamen van de luchtvaartsector.

Meiltje de Groot, directeur GAE, en Miranda Janse, directeur RHIA ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Meiltje de Groot is blij met de samenwerking: “Wij ambiëren hetzelfde doel: de transitie die nodig is in de luchtvaart versnellen. Zowel het RHIA als GAE hebben eigen focusgebieden en expertises, maar juist door de handen ineen te slaan en kennis te delen kun je hier in versnellen.”

“De samenwerking met Groningen Airport Eelde is een belangrijke stap in het smeden van coalities die tot duurzame innovaties voor de luchtvaartsector in Nederland moeten leiden,” zegt Miranda Janse. “Het vereist een multidisciplinaire aanpak om te werken aan de energietransitie, de digitalisering, innovaties, de opleidingen van de toekomst en de nieuwe economie. De samenwerking tussen regionale luchthavens is belangrijk voor de transitie van de gehele Nederlandse luchtvaartsector.”