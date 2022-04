Groentetuinen voor minima: “je moet wel zelf met een schep de grond in”

Een groente tuintje voor minima is een idee van de zorginstelling Werken Metzorg. Een stuk gratis grond aan de Winsumerweg 1 is beschikbaar gesteld voor de tuinen. Mensen met een laag inkomen kunnen hier zelf hun groentes verbouwen.

Dat is hard nodig volgens Jaap Sturing, een van de bestuurders van Werken Metzorg . “Op het ogenblik vallen er heel veel mensen tussen wal en schip”. Bijvoorbeeld mensen die niet naar de voedselbank hoeven, maar toch geld tekort komen voor wat extra groenten. “Voor deze mensen willen wij graag een mogelijkheid bieden”, aldus Jaap.

“Ieder mens moet een kans krijgen. Daarom ben ik ook zo enthousiast, maar nog enthousiaster omdat het niks kost”, vertelt vrijwilliger Kees Kamstra. Het stuk grond dat beschikbaar wordt gesteld is gratis, maar de mensen moeten wel zelf aan de slag. De zorginstelling zorgt er wel voor dat de grond gereed is om planten te poten.

“Het is ook therapeutisch. Als je met je handen bezig bent vergeet je even al je zorgen”, aldus Kees. Het hele veld wordt beschikbaar gesteld, maar het is geen probleem als meer mensen zich aanmelden. Een achterliggend veld kan namelijk ook omgespit worden om meer plekken voor een tuin te bieden.