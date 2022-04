GroenLinks en PvdA praten deze week met de SP, D66 en PvdD bij informateur Gijsbertsen

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

GroenLinks en de PvdA gaan deze week samen met informateur Gijsbertsen het gesprek aan met D66, de SP en de Partij voor de Dieren, over de vorming van een nieuwe coalitie. Dat laat een woordvoerder van Mattias Gijsbertsen weten.

Informateur Mattias Gijsbertsen heeft inmiddels alle partijen voor een eerste keer gesproken. Eerder deze week had de informateur een gesprek met GroenLinks en de PvdA samen. Deze week spreekt hij dus samen met deze twee partijen drie mogelijke coalitiepartners. Of hiermee alle andere partijen uitgesloten zijn van deelname aan gesprekken over een te vormen coalitie is daarmee niet bekend en dus niet uitgesloten.

GroenLinks was in Groningen de winnaar van de verkiezingen van 16 maart. De partij verloor weliswaar twee zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen maar met negen zetels blijft de partij de grootste. De PvdA weet zich met zes zetels te handhaven als tweede partij. Het ligt dan ook voor de hand dat de twee partijen samen op zoek gaan naar partners voor een nieuwe coalitie. De afgelopen periode waren dat D66 (vijf zetels) en de ChristenUnie(twee zetels). Deze combinatie heeft nu echter geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Voor een meerderheid in de gemeenteraad zijn 23 zetels nodig, de vorige coalitie heeft er bij elkaar 22.

Een samenwerking tussen GroenLinks, de PvdA en D66, zou met de SP (vier zetels) of met de Partij voor de Dieren (4 zetels) een meerderheid in de raad hebben. Een coalitie zou dan bestaan uit 24 zetels van de 45 in totaal.