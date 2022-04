GRID gaat zeker voor twee jaar de deuren sluiten, onduidelijk of men op huidige locatie blijft

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het GRID Grafisch Museum aan de Sint Jansstraat gaat aan het eind van dit jaar voor zeker 24 maanden de deuren sluiten vanwege een verbouwing. Het is echter onbekend of het museum terug gaat keren op de huidige locatie.

Bestuur en directie van het GRID werken momenteel aan de uitwerking van de plannen voor de toekomst. Medewerkers en vrijwilligers van het museum zijn hier bij betrokken, alsook partners uit de grafische en culturele sector. De uitwerking van de plannen komen ongeveer tegelijk met de plannen van de eigenaar van het gebouw om deze ingrijpend te restaureren en te verbouwen.

Onduidelijk of nieuwe inrichting genoeg ruimte biedt

Of het vernieuwde GRID na de verbouwing terugkeert op de huidige plek of verkast naar een nieuwe plek is nog onbekend. Dit wordt de komende periode uitgewerkt, waarbij het niet duidelijk is of de nieuwe inrichting van het pand genoeg ruimte biedt voor alle huidige en toekomstige activiteiten. Het museum laat weten zich in ieder geval al te oriënteren op andere plekken waar de ambities waargemaakt kunnen worden.

Vrijwilligers

De vrijwilligers en betaalde krachten zijn dinsdag aan het einde van de middag op de hoogte gebracht. “Wat we teruggekregen hebben is dat iedereen het een heel positief verhaal vindt”, vertelt directeur Fronique Oosterhof. “En natuurlijk de sluiting is moeilijk, maar we hebben ook duidelijk aangegeven dat het werk niet stopt. Na afloop hebben we een nazit gehouden, en toen kwamen ook de ideeën. Dat vrijwilligers tegen je zeggen dat ze willen gaan helpen en willen gaan nadenken om bepaalde onderdelen van het museum naar een hoger niveau te tillen. Dat maakt mij wel heel trots, wat we zulke geweldige mensen hebben.”

Duidelijkheid

Oosterhof hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt. “Die duidelijkheid willen we ook bieden, maar dat willen we doen als alle puzzelstukjes op hun plaats liggen. We willen eerst alle informatie op tafel hebben, en dan een goede afweging maken wat we met het museum gaan doen en of we op de huidige plek blijven of dat we op zoek gaan naar een andere locatie.” Oosterhof omschrijft de contacten met de huidige eigenaar als goed.

Eric de Noorman

Tot en met 1 mei zijn in het museum de tentoonstellingen Hans G. Kresse 100 jaar, een ode aan deze grootmeester die onder andere bekend is geworden van het stripverhaal Eric de Noorman, en De Best Verzorgde Boeken 2020 te zien. Aan het eind van het jaar gaan de deuren voor zeker twee jaar dicht. Wel blijft men met een mobiel erfgoedmuseum langs de scholen, wijken en instellingen trekken. Een zullen er pop-up exposities op bijzondere locaties mogelijk blijven.

Dit artikel is later aangevuld met een reactie van directeur Fronique Oosterhof