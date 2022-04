Gorecht steviger aan kop na zege op The Knickerbockers

sport

Foto Andor Heij: The Knickerbockers - Gorecht

Gorecht heeft zaterdagmiddag de koppositie in de tweede klasse J verstevigd. Op sportpark Zernike won de ploeg uit Haren met 2-0 van The Knickerbockers dat de laatste weken goed op dreef was en zelfs mee deed om de tweede periodetitel.

De wedstrijd ging aanvankelijk gelijk op, maar de kansen waren gaandeweg de eerste helft voor Gorecht. Doelman Luca Klein Koerkamp van TKB moest een paar keer handelend optreden. Maar bij een vrije trap van Sven Hazewinkel zag de TKB doelman er niet goed uit en Gorecht kwam op voorsprong. Sam Niewold kreeg daarna nog twee aardige mogelijkheden voor Gorecht.

Na rust waren de eerste kansen voor de studenten met de grootste voor Rutger Bijl na 65 minuten. Het was alsof Gorecht er door wakker werd geschud, want daarna regen de mogelijkheden voor de zwart witten zich aaneen. Niewold kreeg de twee beste mogelijkheden, maar miste. Toch zou Niewold de wedstrijd beslissen. In blessuretijd werd hij op links weggestuurd en hij prikte de bal in de verre hoek van het TKB doel: 2-0.

“Het was een terechte overwinning, want wij hebben gewoon meer kwaliteit”, aldus Gorecht trainer Hans van der Ploeg. “Het was een slechte wedstrijd op een veld waarop goed voetbal niet mogelijk was. Daar moeten wij het toch van hebben. Maar ook slechte wedstrijden moet je zien te winnen”. Doordat concurrent DZOH punten verspeelde is de voorsprong van Gorecht gegroeid naar drie punten. “We willen promoveren en we hebben vandaag dus hele goede zaken gedaan. Niet alleen voor het kampioenschap maar ook voor de tweede periode”. Gorecht pakt die periode als volgende week laagvlieger De Weide uit Hoogeveen verslagen wordt.

The Knickerbockers zakte door de nederlaag naar de tiende plek. Volgens trainer Lesmond Prinsen zat er vanmiddag niet meer in voor zijn ploeg: “Ze waren iets mannelijker dan wij, maar ik vind wel dat de scheidsrechter het iets korter had moeten houden. We stonden tactisch gezien wel goed en gaven weinig weg. Het gevaar moet bij ons van de omschakeling komen, maar we kregen maar één kans. Zij hebben terecht gewonnen, want voorin zat het verschil”.

