Gorecht loopt uit en pakt periode; Helpman profiteert van off day Velocitas

sport

Foto Martijn Minnema. Velocitas - Helpman

In het zaterdag amateurvoetbal liep Gorecht in 2J dankzij een zege verder uit op concurrent DZOH en het pakte en passant de tweede periodetitel, The Knickerbockers ging nipt onderuit bij LTC. De koploper in 3C, Velocitas, verloor thuis verrassend van Helpman,

Door Martijn Minnema

Terwijl concurrent DZOH uit bij Bedum op 0-0 bleef steken (en voor de zesde keer op rij gelijkspeelde) versloeg Gorecht in eigen huis laagvlieger de Weide met 3-1. Gemakkelijk ging het niet, bij rust stond het nog 0-0 en bovendien moest Gorecht met tien man verder na rood in de 36′ minuut voor Rick Bruns.

Kort na rust zette Tom Traas Gorecht wel op 1-0. Sven Hazewinkel leek het duel in de 82′ minuut te beslissen, ware het niet dat de Weide twee minuten later op 2-1 kwam. In de slotminuten besliste Bart Steenbergen het duel alsnog, 3-1 voor Gorecht wat nu vijf punten voorsprong heeft op DZOH. Daarnaast pakte Gorecht dankzij de zege de tweede periodetitel.

The Knickerbockers verloor uit bij LTC met 2-1. Op het uur kwam LTC op 1-0, kort daarna zorgde Daan Scheppink voor 1-1 waarna Romano Djababoe weer vijf minuten later voor 2-1 zorgde. TKB staat 1 punt boven de streep maar heeft nog wel een duel in te halen.

In de derde klasse C leed Velocitas zijn tweede competitie nederlaag, in de stadsderby was Helpman met 1-2 te sterk. Achtervolger Be Quick 1887 won wel waardoor de voorsprong van Velocitas geslonken is tot 5 punten.

Velocitas wist kort voor rust een halverwege de eerste helft opgelopen achterstand nog goed te maken, maar nadat Helpman een kleine tien minuten na rust weer de leiding nam bleef Velocitas het antwoord schuldig. Helpman bleef makkelijk op de been tegen Velocitas wat zich vrijwel niks wist te creëren. Helpman staat negende, 5 punten boven de streep.

Be Quick 1887 won uit bij Grijpskerk met 1-2, De winnende treffer was van Willem Lanjouw.

HFC’15 verloor thuis met 0-3 van Holwierde en zakt naar plek zes, Groen Geel klopte hekkensluiter Glimmen met 0-1 en staat vierde. Middenmoter Omlandia won met 4-1 van Noordwolde.

Stadspark heeft het zwaar, 45 tegentreffers in de eerste 6 duels van 2022 en vanmiddag kwamen daar nog eens 8 bij, Loppersum was met 8-0 te sterk. Stadspark staat voorlaatst met 1 punt meer dan Glimmen. Volgende week is het Stadspark-Glimmen.