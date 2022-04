GGD nodigt mensen met ernstige afweerstoornis uit voor herhaalprik

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

De GGD nodigt vanaf dinsdag mensen met een ernstige afweerstoornis uit om een herhaalprik te komen halen tegen corona. Dat laat de GGD Groningen weten.

“Het gaat om mensen die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of die bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen”, meldt de GGD. “Zij ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik per brief van hun medisch specialist.” Mensen met een, ernstige, afweerstoornis lopen een groter risico op ernstige ziekte als zij besmet raken met het coronavirus. Deze groep kan, minimaal drie maanden na hun boosterprik, een herhaalprik halen. De herhaalprik bestaat uit een mRNA vaccin van BioNTech/Pfizer of van Moderna.

Vanaf woensdag kunnen mensen met een afweerstoornis terecht op de vaccinatielocaties in de provincie voor hun herhaalprik. In de brief die verstuurd wordt staat aangegeven hoe een afspraak gemaakt kan worden.