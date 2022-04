GGD Groningen benadrukt: zelftest niet bij iedereen genoeg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Hoewel het vanaf vandaag (maandag 11 april) niet meer nodig is om na een positieve zelftest voor het coronavirus een bevestigingstest te doen bij de GGD, benadrukt de gezondheidsdienst dat er nog steeds groepen mensen zijn waarbij alleen een zelftest niet voldoende is.

Zorgmedewerker hebben nog steeds een PCR-test nodig om na vijf dagen uit quarantaine te kunnen. Ook inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen moeten nog steeds een PCR-test doen. Ook mensen die 70 jaar of ouder zijn en mensen die een er ernstige afweerstoornis hebben die thuis wonen en dagbesteding volgen, zijn nog niet van de tests bij de GGD af. Ook zijn er mensen die niet zelf in staat zijn om een zelftest af te nemen.

Daarnaast blijven GGD-tests nodig als mensen een herstelbewijs willen hebben. Dat is bijvoorbeeld nodig als mensen naar het buitenland willen reizen.

‘Testen blijft belangrijk’

“Zelf testen bij klachten blijft wel belangrijk”, benadrukt de GGD. “Door de zelftest weet je namelijk of je corona hebt of niet en dan kun je je gedrag daarop aanpassen.”