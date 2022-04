GGD: “Afgelopen week ruim 6.000 vaccinaties gezet, aantal besmettingen fors gedaald”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In de afgelopen week zijn er in de provincie Groningen ruim zesduizend coronavaccinaties gezet. Dat meldt de Groningse GGD in haar wekelijkse verslag.

“Sinds vorige week woensdag zijn er 6.336 prikken gezet”, vertelt de GGD. “Hiervan zijn 717 boosterprikken en bijna 4.400 herhaalprikken. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er 1.334.554 prikken gezet, waarvan ruim 296.000 boosterprikken en bijna 62.000 herhaalprikken zijn. Op alle vaccinatielocaties kun je nu zonder afspraak terecht voor een eerste, tweede of derde vaccinatie, boostervaccinatie, herhaalprik tegen corona en een extra mRNA- prik. Voor andere coronavaccinaties dien je vooraf een afspraak te maken.”

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie Groningen 445 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen is fors gedaald ten opzichte van de week hiervoor toen het nog om 905 nieuwe gevallen ging. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 86 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 92 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is afgenomen tot 27,3 per 1.000.000 inwoners, dit was 34,1.” Sinds het begin van coronapandemie is bij 247.235 een coronabesmetting vastgesteld.

Coronatesten

In de afgelopen week zijn er in de provincie 786 mensen getest op het coronavirus. Van hen bleken er 404 positief te zijn. Dit brengt het vindpercentage op 51,4%. “Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week fors gedaald. Een week eerder ging het om 1.453 afgenomen testen, waarvan toen 832 testen positief bleken te zijn. Het vindpercentage lag toen op 57,3%.” De GGD meldt dat de cijfers vertekend zijn omdat vanwege een versoepeling van de coronamaatregelen mensen na een positieve zelftest dit niet meer hoeven te laten bevestigen bij de GGD, met uitzondering van zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbare gezondheid.