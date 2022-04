“Gezellig druk in natuurgebieden tijdens Paasdagen, nergens problemen”

nieuws

Foto: Sandervdwerf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20905806

Het was dit Paasweekend gezellig druk in de natuurgebieden. Volgens Staatsbosbeheer leidde het nergens tot problemen.

Staatsbosbeheer is één van de beheerders van natuurgebied De Onlanden bij Groningen. De natuurbeheerder laat weten dat de grootste drukte gezien werd op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Schoorlse Duinen. Wel is het volgens Staatsbosbeheer veel rustiger in de natuur dan in 2020 en 2021. Oorzaak toen was de coronacrisis. Nederland was toen grotendeels in lockdown en vrijwel alles was dicht, waardoor mensen massaal de natuur introkken.

“De natuur is tijdens deze Paasdagen lang niet de enige optie om iets buiten de deur te ondernemen”, laat een woordvoerder weten. “De drukte verspreidt zich nu veel meer.” In 2020 en 2021 werden er verschillende maatregelen genomen om de drukte te spreiden. Boswachters maakten zich toen ook zorgen over de grote drukte, omdat in het voorjaar natuurgebieden als kraamkamer dienen.