Foto Martin Nuver. 112groningen.nl

Een persoon is vrijdagmorgen gewond geraakt bij een ongeval op een boot bij de Bornholmstraat.

Volgens 112groningen is iemand ten geval gekomen en moest gereanimeerd worden. Het slachtoffer is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een politiewoordvoerder kon niet vertellen wat zich er precies heeft afgespeeld. De politie was alleen aanwezig om de overige hulpverleningsdiensten te assisteren.