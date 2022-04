Gemeenteraad maakt zich zorgen over nabije toekomst opvang vluchtelingen Oekraïne

nieuws

Foto: Chris Bakker

De Groningse gemeenteraad maakt zich zorgen over de nabije toekomst rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Diverse fracties hebben vragen gesteld aan het Stadsbestuur.

Vorige week is de gemeenteraad ambtelijk bijgepraat over de huidige situatie. “We zijn onder de indruk van hetgeen er momenteel gebeurt”, schrijven de fracties. “Toch hebben we ook zorgen over de nabije toekomst en daarom hebben we een aantal vragen.” Eén van die vragen richt zich op de opvanglocaties. In de gemeente worden op dit moment vluchtelingen ondergebracht in het voormalige Nescio Hotel in Haren, in een studentenflat in Selwerd en slaapboten in het Eemskanaal. “Wij hebben vernomen dat niet alle locaties voor langere tijd beschikbaar en gezicht zijn, terwijl de behoefte aan opvangplekken alleen maar zal toenemen.” De fracties willen weten wat het Stadsbestuur de komende maanden nodig denkt te hebben.

Particuliere opvang

Een andere vraag richt zich op de particuliere opvang. In het land hebben veel mensen er voor gekozen om vluchtelingen in huis te nemen. “Dat is uiteraard een liefdevolle actie, maar we horen ook over de negatieve gevolgen daarvan. Dat mensen de impact onderschatten van het in huis nemen van vluchtelingen. Vindt kleinschalige opvang in de gemeente plaats en hoe wordt daar zicht op gehouden?”

Salaris, onderwijs en sport

De eerste Oekraïense vluchtelingen werden ruim vier weken geleden opgevangen in de gemeente. “Via diverse sociale media zien wij dat Oekraïners zich aanbieden om werkzaamheden te verrichten, of doen anderen dit voor hun. De bedragen die hiervoor worden gevraagd, staan niet in verhouding tot normale Nederlandse tarieven. Wat doet de gemeente aan voorlichting met betrekking tot werken?” Ook willen de partijen weten hoe het gaat met het geven van onderwijs aan Oekraïense kinderen, of sportverenigingen al in contact zijn gebracht met Oekraïners en of er ook traumazorg geregeld is.

Mensenhandel

De fractie van de ChristenUnie wil daarnaast van het Stadsbestuur weten wat er gedaan wordt tegen de risico’s van mensenhandel. “Vooral vrouwen en kinderen zijn op de vlucht, die zich in een kwetsbare positie bevinden.” De partij wil weten wat het College doet om te voorkomen dat vrouwen en kinderen geronseld worden.

De vragen worden woensdag behandeld tijdens het Politieke Vragenuur op de Politieke Woensdag.